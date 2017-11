Deel dit artikel:











Duikers en militairen zoeken naar hamer fatale mishandeling Winterswijk Archieffoto Willem Saris

WINTERSWIJK - Politie, militairen en duikers zijn in Winterswijk op zoek naar het wapen waarmee eind oktober een man zwaar is toegetakeld. Het slachtoffer, een Winterswijker van 58, overleed een dag later aan zijn verwondingen.

De man werd volgens getuigen zondagmiddag 29 oktober op de Verlengde Morsestraat aangereden. Een man die uit de auto stapte, sloeg hem met het zware voorwerp. Mogelijk is hij via de Wooldseweg naar Duitsland gereden en heeft hij het voorwerp uit de auto gegooid. Daar wordt deze donderdag gezocht. Auto nog niet gevonden De politie is nog steeds op zoek naar de auto die werd gebruikt. Het gaat om een blauwe Volkswagen Golf met het Duitse kenteken BO(..)7777. De voorruit aan de bijrijderskant is beschadigd geraakt. Dat geldt ook voor het voorwiel aan die kant. In Duitsland is inmiddels een verdachte aangehouden. De man van 36 is nog niet uitgeleverd. De politie denkt dat het slachtoffer niet willekeurig is uitgekozen. Wat er speelde, is niet bekendgemaakt. Zie ook: Man die in Winterswijk tegen hoofd werd geslagen overleden

'Op hoofd geslagen Winterswijker slachtoffer van gerichte actie'