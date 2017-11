Boze reacties op Zwarte Pietenfoto van politie

ARNHEM - De nieuwste foto op de Facebookpagina van de politie Arnhem-Noord kan niet op veel waardering rekenen. Op de foto, die woensdag op Facebook werd gezet, is te zien dat negen agenten verkleed en geschminkt als Zwarte Piet poseren bij een politieauto.

UPDATE: De politie heeft het bericht met de foto verwijderd

Facebookers vinden dat de politie neutraal moet zijn en dat de foto racistisch is. Anderen zeggen dat het ongepast en onprofessioneel is als agenten zich in werktijd verkleden.

Ook het onderschrift bij de foto roept niet bij iedereen positieve gevoelens op. De tekst luidt: Vandaag zijn wij bewapend met pepernoten, wees dus lief, anders krijg je op de kloten. 'Niet gepast voor kinderen', reageert iemand.

'Stel je niet aan'

Toch zijn er ook mensen die de foto wel kunnen waarderen. Zij vinden het 'prachtig' dat het korps zich heeft opgedoft en zeggen dat de mensen die negatief op de foto reageren zich 'niet aan moeten stellen'. 'Zeikerds hou je toch', schrijft iemand.