Vitesse strijdt in Rome voor laatste kans

Vitesse hoopt vanavond vroegtijdige uitschakeling in de Europa League te voorkomen. Dat wordt nog een lastige klus.

Willen de Arnhemmers zich handhaven, dan moeten ze in Rome winnen van groepswinnaar Lazio. Bovendien mag nummer twee Nice niet winnen van Zulte Waregem.

Het wordt geen volle bak in het Stadio Olimpico. Vitesse wordt in Rome weliswaar gesteund door 1700 supporters, maar aan de kant van Lazio zijn slechts 3000 kaartjes verkocht. In het stadion van Lazio is plaats voor 72.500 mensen. Voor de Vitesse-fans zijn in Rome twee officiële fanpleinen ingericht.

Verslaggever Sander Maassen van den Brink vertelde vanuit Rome over de wedstrijd:

In september opende Vitesse de poulefase in GelreDome tegen Lazio. Die wedstrijd ging nipt verloren (2-3). Vanavond geeft coach Simone Inzaghi veel van zijn vaste waarden rust en krijgen jongelingen te kans.

De wedstrijd tegen Lazio begint vanavond om 19.00 uur. Over twee weken speelt Vitesse de laatste groepswedstrijd in de Europa League, thuis tegen Nice.

