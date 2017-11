PAK Rozendaal kiest Anton Logemann als lijsttrekker

ROZENDAAL - Leden van PAK Rozendaal hebben Anton Logemann aangewezen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Nummer twee tot en met vijf zijn Wilfred Jansen, Wouter van den Akker, Tineke van der Pas en Chris Schmidt.

De afgelopen vier jaar was Anton Logemann actief als wethouder. Het geluid van Wilfred Jansen en Wouter van den Akker was de afgelopen jaren al te horen, omdat zij voor PAK actief waren in de adviescommissie van de raad.

Tineke van der Pas is nieuw op de PAK-lijst, maar was de afgelopen tijd al actief betrokken bij de voorbereiding van de PAK-standpunten. Chris Schmidt was de afgelopen jaren raadslid en maakt graag plaats voor jongere raadsleden.

Groen en duurzaamheid

Anton Logemann is blij met deze kandidaten. 'Als PAK hebben we de afgelopen vier jaar samen met coalitiepartner Rosendael’74 belangrijke stappen gezet. Maar het karwei is nog niet af en nu willen we doorpakken.'

De leden van het PAK hebben ook het verkiezingsprogramma vastgesteld. In dit programma legt de partij het accent op duurzaamheid, samen en groen.