Gewelddadige autokrakers rammen politieauto's tijdens achtervolging Foto: politie Tiel

BENEDEN-LEEUWEN - Bij een autokraak in Beneden-Leeuwen is woensdagavond de eigenaar van de auto mishandeld. De twee verdachten wisten te vluchten, maar werden later na een wilde achtervolging alsnog aangehouden in Tiel.

Een getuige zag woensdagavond dat er werd ingebroken in een voertuig. De dader merkte niet dat hij ontdekt was en stapte als bijrijder in een auto die om de hoek op hem stond te wachten. De getuige waarschuwde de eigenaar van de auto en samen gingen zij in de omgeving kijken of er in meer auto's ingebroken was. Op dat moment kwam het voertuig waarin de daders zaten terug. Er ontstond een vechtpartij waarbij de eigenaar van de auto behoorlijk werd toegetakeld door de twee daders. Ook de getuige werd door het tweetal bedreigd. Vervolgens gingen de daders ervandoor. Politieauto's geramd De politie zette de achtervolging in op aanwijzingen van getuigen. De achtervolging ging onder andere door Echteld, Zoelen, Maurik en eindigde in Tiel. De daders negeerden tijdens de achtervolging meerdere stoptekens, lapten verkeersregels aan hun laars en ramden twee politieauto's met 120 kilometer per uur. Daarbij raakte niemand gewond. Vervolgens crashte de vluchtauto waarop zij te voet verder gingen. Al snel kon de eerste verdachte worden aangehouden, dat deed de politie met getrokken vuurwapen. In de loop van de nacht werd de tweede verdachte opgepakt. Bij de zoektocht naar de verdachte werd een politiehelikopter ingezet. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl