Deel dit artikel:











Chalet beschadigd na brand bij kachel Foto: Roland Heitink

ARNHEM - In een chalet aan de Deelenseweg in Arnhem heeft in de nacht naar donderdag brand gewoed. Het vuur werd ontdekt rond 2.40 uur.

De brandweer had het vuur snel uit en forceerde de deur om binnen te komen. Vermoedelijk is de brand ontstaan bij de kachel. Door het vuur en de rook raakte het chalet beschadigd. Tijdens de brand was niemand in het huisje aanwezig. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl