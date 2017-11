Vijf vuurwerkvrije zones in Ede

EDE - De gemeente Ede heeft dit jaar vijf locaties aangewezen als vuurwerkvrije zones.

Het gaat om:

- Ziekenhuis Gelderse Vallei

- Hospice De Olijftak

- Hospice Bennekom

- Kinderboerderij De Oude Hofstede

- Kinderboerderij De Proosdij

Binnen deze zones is het afsteken van vuurwerk tussen 18.00 uur op oudejaarsdag en 02.00 uur nieuwjaarsdag verboden, met uitzondering van zogeheten fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, knaltouwtjes en dergelijke. Buiten de hierboven genoemde tijden is het afsteken van vuurwerk sowieso verboden.

Dieren en zieke mensen ervaren meer overlast van vuurwerk dan anderen. Door het instellen van vuurwerkvrije zones houden we rekening met deze kwetsbare groepen. In andere gemeenten in Nederland zijn al positieve ervaringen opgedaan met deze zones.