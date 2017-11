Deel dit artikel:











Meevaller bij grote renovatie Waalbrug: toch vier rijstroken open foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Tijdens de opknapbeurt van de Waalbrug in Nijmegen blijven zoveel mogelijk alle vier de rijstroken beschikbaar. Dat is een meevaller, want er was rekening mee gehouden dat er maar twee rijstroken open zouden zijn.

'Een opluchting', noemt wethouder Harriet Tiemens het goede nieuws. Ondanks de meevaller wordt er hinder verwacht voor het verkeer. Daarom worden maatregelen genomen om de doorstroming een handje te helpen, vertelt de wethouder. De klus begint in het voorjaar van 2018. De in 1936 geopende brug is aardig versleten. Er komt nieuw beton voor het wegdek, vijfduizend klinknagels worden vervangen en de brug krijgt een nieuwe verflaag. Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video) Voetgangers en fietser krijgen brug over de brug De vier rijstroken worden tijdens de opknapbeurt wel zo smal dat vrachtwagens niet meer over de brug mogen. Voetgangers en fietsers gaan staduitwaarts boven het wegdek waaraan gewerkt wordt. Ongeveer een meter onder hen wordt het beton vervangen. Voor de automobilist betekent het grofweg anderhalf jaar afzien, maar het eindresultaat is een brug die er weer 100 jaar tegen kan. Met nieuwe verlichting, waarmee de brug in elke kleur kan worden uitgelicht. Zie ook: Waalbrug krijgt kleur en levert de busbaan in voor een fietspad

Waalbrug wordt opgeknapt: terug naar vroeger