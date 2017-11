Lokaal Belang wint in Zevenaar en Rijnwaarden; opkomst maar 38,8 procent

Na Lokaal Belang is de voorlopige uitslag: CDA 7 zetels; PvdA 3; SP 2; VVD 2; D66 1; Sociaal Zevenaar 1; GroenLinks 1.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was de opkomst in Zevenaar 53,1 procent en in Rijnwaarden 45,8 procent.

CDA: geweldige uitslag

Het CDA beschouwt zich de morele winnaar van de verkiezingen. Belinda Elfrink van het CDA, wethouder in Rijnwaarden, spreekt van een geweldige uitslag. 'Omgerekend zouden we 5 zetels hebben en het zijn er 7 geworden. 2 zetels winst. Ik ben heel trots op ons campagneteam', reageerde ze woensdagavond.

Lokaal Belang krijgt in de nieuwe gemeente Zevenaar de meeste zetels, maar de voorsprong op het CDA is kleiner dan gedacht. Lijsttrekker Harry Staring van Lokaal Belang: 'We zijn nu drie keer in een coalitie geweest en dan weet je dat je alle stormen over je heen krijgt. Als je dan toch 10 zetels behaalt dan moet je je handen dichtknijpen.'

De opkomst was het eerst bekend in het dorpje Aerdt. Daar brachten 346 mensen hun stem uit. Dat is een percentage van 48,7 procent.

Wie wordt burgemeester?

De verkiezing in beide gemeenten was nodig vanwege een herindeling. Beide gemeenten gaan vanaf 1 januari samen als Zevenaar. Grote vraag is nu, wie wordt de nieuwe burgemeester van Zevenaar?

Beide gemeenten hebben nu nog een waarnemend eerste burger. Ella Schadd-de Boer (PvdA) is waarnemer in Rijnwaarden sinds 2015. Zij wilde woensdagavond niet op de zaken vooruitlopen, dat is volgens haar aan de commissaris van de koning.

Maar ook waarnemer in Zevenaar Jeroen Staatsen (VVD) ziet een langer verblijf in de Liemers wel zitten.

