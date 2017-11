Hoe stemden Zevenaar en Rijnwaarden?

ZEVENAAR - De stembussen in Zevenaar en Rijnwaarden zijn gesloten. Tot 21.00 uur kon worden gestemd voor de nieuwe fusiegemeente Zevenaar die vanaf 1 januari bestaat.

Wie gaat er met de meeste stemmen vandoor? Volg de bekendmaking van de uitslag hier.

De tekst gaat verder onder de stream van de gemeente Zevenaar:

Vanavond wordt alleen bekend hoe per stembureau op de acht deelnemende partijen is gestemd. Het aantal stemmen per kandidaat wordt donderdag bekendgemaakt.

Tijdlijn:

21.06 uur In Aerdt brachten 346 kiesgerechtigden hun stem uit. De opkomst in het dorp was 48,7 procent.