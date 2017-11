Fraser: 'Ik ga niet veel wisselen in opstelling'

Waar Rashica en Fraser het eens zijn over het stadion, zijn ze het ook eens over de tegenstander van morgen. 'Dit is het beste team uit de poule'. 'Ik denk dat Nice kanslozer oogde, maar ik vind Lazio zowel individueel als als team sterker dan Nice', aldus Fraser.

Weinig supporters

Tegen dat sterke team en in het mooie stadion moet dus morgen een goede wedstrijd op de mat worden gelegd. Helaas zullen maar weinig supporters dat aanschouwen. Er zijn nog maar 3000 kaarten verkocht voor Laziofans. 'Dat speelt geen rol, wij zijn blij dat er 1700 supporters uit Arnhem meegaan. Dat heb ik ook aangegeven aan de groep. Daar zijn we trots op en voor die mensen moeten we deze wedstrijd serieus benaderen, ondanks dat wij ook wat overwegingen moeten maken voor de wedstrijd tegen ADO. Maar het lijkt me duidelijk dat iedereen hier wil spelen en we zijn ook verplicht om geen B-elftal op te stellen aan de mensen die ons steunen en daarvoor betalen.'

Overwegingen

De overwegingen waar Fraser over spreekt zijn onder meer de keuzes tussen Houwen en Pasveer. Pasveer was geblesseerd, maar wordt woensdagavond getest of hij fit genoeg is. Daarnaast moet hij een keuze maken tussen Dabo en Lelieveld en tussen Ali, Colkett en Serero. 'Ik heb gister verschillende mogelijkheden getraind, maar niet alles is mij goed bevallen. Ik ga niet veel wisselen, zeker geen zes man.'

'Zelfde mentaliteit als eerste wedstrijd'

Welke elf namen er ook staan, Milot Rashica verwacht een goed Vitesse. 'Thuis hebben we gezien dat Lazio moeilijk is, maar niet onmogeljik. We hebben ons goed voorbereid en we zijn gemotiveerd. Thuis speelden we als een team en dat gaan we morgen weer doen.'

En de trainer sluit zich daarbij aan. 'Goede tegenstanders inspireren altijd. Het blijft een lastige wedstrijd, maar het is wel een hele mooie uitdaging om een goed niveau te halen.'

Vermoedelijke opstelling: Houwen, Lelieveld, Kashia, Miazga, Faye; Bruns, Serero (Ali), Foor; Rashica, Matavz, Mount.