Harderwijk pakt verkeersonveilige locaties aan

HARDERWIJK - Met de onthulling van een bouwbord aan de Tonselsedreef heeft wethouder De Jong woensdag het startsein gegeven voor de aanpak van verkeersonveilige locaties in Harderwijk.

Er zijn ongeveer 100 verkeersonveilige situaties in de stad. 'Die willen we zoveel mogelijk aanpakken', zegt De Jong. 'We kunnen niet alle locaties tegelijk aanpakken, maar op grond van een prioriteitenlijst willen we wel voortvarend van start gaan. Elke onveilige verkeerssituatie is er één te veel.'

De gemeente Harderwijk werkt aan een verkeersveilige stad. In het kader van het vastgestelde verkeersveiligheidsplan is er een inventarisatie gemaakt van verkeersonveilige locaties. Inmiddels is de verkeerssituatie voor fietsers bij de Albert Heijn aan de Selhorstweg verbeterd.

'Dit betekent niet dat we na elke klus achteroverleunen. We blijven de verkeerssituatie in onze stad in de gaten houden', benadrukt de wethouder. De gemeente wil in het komende kalenderjaar klaar zijn met de eerste grote verbeteringen.

Bij de onthulling van het bouwbord aan de Tonselsedreef waren ook vertegenwoordigers van Veilig Verkeer Nederland, de politie en de Fietsenbond aanwezig.