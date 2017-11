Brandbrief moet sloop Muur van Mussert voorkomen

De Muur van Mussert op de Goudsberg in Lunteren werd in de Tweede Wereldoorlog door de NSB van Anton Mussert gebruikt voor fascistische bijeenkomsten.

Campingeigenaar wil muur afbreken

Begin november liet eigenaar Roderick Zoons van camping De Goudsberg weten de muur, die op zijn terrein staat, te willen afbreken. Hij diende daarvoor een sloopmelding in bij de gemeente en liet weten de extra ruimte te willen gebruiken voor de uitbreiding van zijn camping.

Foto: Jan Kijlstra

'Muur volstrekt uniek'

De ondertekenaars van de brandbrief willen de sloop voorkomen. Zij schrijven dat de muur 'volstrekt uniek is en een herinnering aan een donkere tijd die nadrukkelijk deel uit maakt van onze geschiedenis'. De door de eigenaar aangekondigde sloop is volgens hen op korte termijn te verhinderen als de minister de muur met spoed als Rijksmonument aanwijst.

De brief is onder anderen ondertekend door beeldend kunstenaar Armando, directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits en Jan Kijlstra van Stichting Erfgoed Ede.

Foto: Jan Kijlstra

'Gemeente Ede doet niks'

De Stichting Erfgoed Ede diende in april 2015 samen met een aantal andere historische stichtingen uit Ede en Lunteren al een verzoek in bij de rijksdienst om van de muur een monument te maken. 'Dat wordt inmiddels - na een jaar vertraging - bestudeerd', zegt Jan Kijlstra van de stichting.

Hij betreurt het dat de gemeente Ede nog geen gemeentelijk monument heeft gemaakt van de Muur van Mussert. 'Ze kunnen het wel, maar willen het niet', benadrukt hij.

Kijlstra hoopt dat de brandbrief positief wordt ontvangen en de minister de muur aanwijst als Rijksmonument. 'Ze heeft de bevoegdheid om die beslissing te nemen, maar ik kan niet in haar hart kijken. Deze brandbrief was de enige optie die we hadden omdat de gemeente niks doet.'

Onderzoeker Machlien Vlasblom van Stichting WO2GLD pleitte onlangs op Omroep Gelderland ook voor behoud van de muur.

