APELDOORN - Op de weg tussen Apeldoorn en Zutphen, de N345, lag het verkeer ter hoogte van de aansluiting met de snelweg A50 woensdagavond tijdelijk stil.

Volgens de VID was een personenauto van het talud af gereden. Waarom dit is gebeurd, is niet duidelijk. Of er gewonden zijn gevallen, is ook niet duidelijk.

Er lag smurrie op de weg, mogelijk olie. De weg moest daarom worden schoongemaakt.