Stop op geitenhouderij: 'Een droom die in duigen valt'

Provinciale Staten besluiten in december of de stop op de geitenhouderij langer gaat duren. Ze stemmen over een besluit dat eerder al werd genomen door Gedeputeerde Staten. Op dat besluit zijn bijna veertig reacties gekomen, waarvan uiteindelijk 18 mensen woensdag wilden inspreken.

Kritiek op onderzoek

De provincie Gelderland besloot in augustus al tot een tijdelijk verbod nadat onderzoek in Brabant had uitgewezen dat omwonenden van een geitenhouderij een verhoogd risico op longontsteking lopen. Maar bij de insprekers zijn er veel vragen over dat onderzoek. Vooral omdat de situatie in Brabant niet overal vergelijkbaar is met Gelderland. 'Het onderzoek is gedaan in een gebied waar 1500 pluimveehouderijen zitten en zo'n 20 geitenhouders', zegt geitenhouder Willie Groot Roessink uit Laren. 'Dat is hier echt heel anders.'

Omroep Gelderland zocht geitenhouder Groot Roessink op (tekst gaat verder onder de video):

Veel insprekers pleiten dan ook voor een vervolgonderzoek om duidelijk te krijgen of ook in Gelderland problemen zijn. En omdat zo'n onderzoek enige tijd kan duren, wordt in de tussentijd gekeken naar wat er wel kan. Volgens Ria Fokkink uit Vorden is het voortbestaan van haar bedrijf in gevaar als ze het komende jaar niet mag uitbreiden.

Gezondheid allerbelangrijkst

Verschillende leden van Provinciale Staten begrijpen de zorgen van de geitenhouders, maar benadrukken ook dat volksgezondheid toch belangrijker is. Statenlid Karin Jeurink: 'U begrijpt dat we wat dit betreft geen risico willen nemen en liever het zekere voor het onzekere nemen'. Daarvoor is wèl begrip: 'Natuurlijk is gezondheid het allerbelangrijkst', zegt geitenhoudster Groot Roessink. 'Maar ik hoor niet in onze omgeving dat mensen veel last hebben van longontsteking. En zelf heb ik het nog nooit gehad terwijl ik al 32 jaar geiten houdt. Klopt dit wel?'

Overigens was niet alleen volksgezondheid een reden voor het verbod. Er was ook de angst dat Brabantse geitenhouders naar Gelderland zouden uitwijken. Maar dat is een signaal dat geen van de insprekers herkent. 'Kent u die mop al van die Brabantse boeren die naar Gelderland kwamen? Ze kwamen niet!', zegt een van de insprekers. 'Maar zonder gekheid: mocht dit wel zo zijn, dan zou je andere maatregelen kunnen treffen. Angst is een slechte raadgever.'

Uitgescholden

Ondertussen heeft de maatregel volgens veel boeren voor imagoschade gezorgd. 'Ik ben gewoon uitgescholden toen ik op een beurs stond over kamperen bij de boer', zegt een geitenhouder uit Winterswijk. 'Dat is mij nog nooit eerder overkomen.'