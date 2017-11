Lazio geeft veel grote namen rust tegen Vitesse

ROMA - Lazio Roma-trainer Simone Inzaghi geeft veel grote namen rust in de wedstrijd tegen Vitesse. De Italianen zijn al geplaatst voor de volgende ronde en zetten daarom wat minder grote namen in de basis.

Zo zal als eerste keeper Strakosha op de bank plaatsnemen. Op zijn plaats staat keeper Ivan Vargic. Ook oud-Liverpoolspeler Lucas Leiva zit op de bank, net zoals de grote ster Ciro Immobile en Stefan de Vrij.

Daarnaast zijn ook nog wat goede Lazio-spelers geblesseerd. Caicedo, Di Gennaro en Felipe Anderson doen niet mee. Trainer. Inzaghi twijfelt op het middenveld nog tussen Lulic, Pardo en Milinkovic-Savic.

Voorin is wel een grote naam te vinden. De Portugese aanvaller Nani staat in de basis. Lazio speelt weer in een soort 3-5-2 systeem.

Opstelling: Vargic; Bastos, Luis Filipe, Patric; Basta, Lulic (Milinkovic-Savic, Pardo), Lukaku; Nani, Palombi.