Stembussen in Zevenaar en Rijnwaarden gesloten

Verslaggever Maurits Straatman meldde even na 18.00 uur dat de opkomst in het zorgcentrum Pelgromhof in Zevenaar toen op 40 procent lag. Maurits sprak op Radio Gelderland met een kiezer. 'Ik heb niet lokaal gestemd', verklaarde de man. 'Er verandert hier veel. Ik heb vooral gekeken naar de kundigheid van de kandidaten.'

Voorzitter Theo Goes van het stembureau in het zorgcentrum verwacht voor 22.00 uur de uitslag aan het gemeentehuis te kunnen doorgeven.

Stemmen in het enige stembureau in Aerdt. In dit dorp brachten 346 mensen hun stem uit, een percentage van 48,7 procent. Foto: Omroep Gelderland.

Er doen acht partijen mee aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Zevenaar. Naast Lokaal Belang zijn dat CDA, PvdA, SP, D66, VVD, Sociaal Zevenaar en GroenLinks. Lokaal Belang is een fusiepartij van Lokaal Belang in Zevenaar en Belangen Gelders Eiland in Rijnwaarden.

Jeugd maakt geen stemfies

Voorlichter van Zevenaar Kelly Bremer constateert dat jongeren amper gehoor geven aan de oproep om 'stemfies' te maken in het stemhokje en die te mailen. 'Ik heb er nog maar twee in mijn mailbox', zei Bremer rond 19.15 uur. 'Jongeren mailen niet. Die zitten op Snapchat.'

Foto: Twitter/gemeente Zevenaar

In Zevenaar mochten zo'n 300 jongeren voor het eerst stemmen, in Rijnwaarden lag dat aantal iets lager.

De opkomst onder jongeren zal niet hoog zijn, verwachtte Bremer woensdagavond. 'Het boeit ze niet. Als je ze vraagt wat je als gemeente voor jongeren kunt doen om ze wel naar de stembus te krijgen, krijg je als antwoord: minder lesuren en een discotheek.'

Inwoners die mochten stemmen hadden daar tot 21.00 uur de tijd voor. Daarvoor waren totaal 26 stembureaus open. Rond 22.30 uur worden de eerste voorlopige uitslagen verwacht.

Ook verkiezingen in Groningen en Friesland

Niet alleen in Rijnwaarden en Zevenaar is vandaag gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. Dit gebeurde ook In 14 Friese en Groningse gemeenten. De rest van het land gaat pas volgend jaar naar de stembus.

En wie mag stemmen in Neerijnen, Geldermalsen en Lingewaal moet nog langer geduld hebben. Daar zijn pas in het najaar van 2018 raadsverkiezingen. Ook daar vanwege een fusie. De drie gemeenten gaan samen verder als West Betuwe.

