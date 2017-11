Nederland en Duitsland gaan samen geschiedenis schrijven

GROESBEEK - Nederlandse en Duitse historici gaan samen de geschiedenis van de 20e eeuw onderzoeken en beschrijven. Hun bevindingen worden onder meer getoond in het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek.

Wiel Lenders van het Bevrijdingsmuseum is de initiatiefnemer van het project. 'Je ziet de laatste jaren een tendens tot renationalisatie, bijvoorbeeld met de Canon van Nederland. Maar mensen die terug willen naar de nationale staten van de vorige eeuw moeten zich ook bedenken dat dat de tijd was van haat waarin bij twee oorlogen 70 tot 80 miljoen doden vielen', vertelt hij.

Good guys en bad guys

Volgens Lenders is de geschiedenis te lang vanuit nationaal perspectief bekeken. Zo bestond er na de Tweede Wereldoorlog in Nederland de tendens om alles in te delen in goed en fout. 'Maar als je iets leert over de mechanismes waardoor good guys bad guys kunnen worden, dan heb je daar ook iets aan in het heden.'

Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Lenders verhult dan ook niet dat hij hoort bij de historici die vinden dat je ook een verantwoordelijkheid hebt naar de maatschappij van nu. 'Mijn dochter ziet vrijheid als een vanzelfsprekend recht, maar dat is het niet. Als je weet hoe we de vrijheid verloren en hoe we die terugkregen, weet je ook meer over hoe we die vrijheid kunnen behouden', legt hij uit.

Aan het project van 1,7 miljoen euro dat onlangs is goedgekeurd door de Interreg-stuurgroep van de Euregio Rijn-Waal, doen behalve het bevrijdingsmuseum in Groesbeek nog vier musea mee. Daarnaast zijn er drie universiteiten (waaronder de Nijmeegse Radboud Universiteit), twee onderzoeksinstituten en de Volksbund Deutsche Krieggräberfürsoge bij betrokken.