Het omstreden bruggetje ligt er, de Gorsselse Hei is klaar

De planken liggen bijna over een vennetje middenin de Gorsselse Heide. De laatste schroeven worden vastgezet. 'Eindelijk', lacht Jacques Duivenvoorden, rentmeester. 'De rechter heeft over de aanleg een beslissing moeten nemen, maar we mogen het toch aanleggen.'

De Vrienden van de Gorsselse Heide, zoals de tegenstanders van het bruggetje zich noemen, stapten vorig jaar naar de rechter. Het houten knuppelpad zou volgens hen alleen maar worden aangelegd om nog meer toeristen naar het natuurgebied te trekken.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Wel genieten, niets vernielen

'Het wordt hier geen Efteling', zegt Duivenvoorden. 'We willen de mensen inderdaad laten genieten van de prachtige natuur hier. Omdat we niet willen dat ze overal lopen, hebben we verschillende paden aangelegd. En dit bruggetje is er nou juist voor bedoeld dat mensen wel kunnen genieten van het vennetje, maar niet de oevers kapot treden'.

Foto: Omroep Gelderland

De Gorsselse Heide is één van de grootste natte heidegebieden in de Achterhoek. Bij de koop van dit voormalige militaire oefenterrein verplichtte de nieuwe eigenaar zich om het Natuurherstelplan uit te voeren.

Van oudsher is de heide markegrond. Het heidegebied behoorde zes eeuwen tot het markengebied, een onverdeeld stuk 'woeste grond' dat in gemeenschappelijk gebruik en beheer was van omwonende boeren. De Stichting Marke Gorsselse Heide wil deze gedachte ook nu in leven houden.

