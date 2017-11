'Ik moet me altijd verantwoorden', veearts onder vuur op sociale media

AALTEN - Het was één van de eerste reacties die veearts Tim van Sprang kreeg. 'Op een foto waar een zeug in een klem in een hok ligt vroeg iemand: leg jij je vrouw na de bevalling ook in een klem? Nee antwoordde ik, want mijn vrouw is geen varken.'

Hij moest uitleggen dat als een zeug losloopt, ze haar pasgeboren biggetjes doodtrapt.

Tim van Sprang van Slingeland Dierenartsen in de Achterhoek deelde een week lang zijn werk via Facebook en Twitter.

Natuurlijk ziet hij ook liever dat een varken losloopt met de biggetjes daaromheen. 'We zijn ook aan het kijken hoe we dat in de toekomst anders kunnen doen. Maar voor nu is dit de beste oplossing. Zo is de kans het grootst dat de biggetjes blijven leven', legt hij uit.

(tekst gaat verder onder de afbeeldingen)

Foto: Omroep Gelderland

Varkenshemel of varkenshel?

Onder de naam De veearts vertelt geeft elke week een andere dierenarts op sociale media een inkijkje in het werk. 'Ik wil vooral uitleggen waarom we dingen doen. Er zijn nu zoveel misvattingen. Op feestjes moet ik me altijd verantwoorden. Via sociale media vertel ik een eerlijk verhaal.'

Van Sprang heeft 'bakken vol kritiek' over zich heen gekregen op Facebook en Twitter. Toch is hij blij dat hij meedoet. 'Ik heb kunnen laten zien aan de mensen wat ik doe.'

Er waren ook leukere discussies, over waarom veeartsen bepaalde dingen wel of niet doen. 'Veel mensen denken dat andere systemen beter zijn en dat dat een soort van varkenshemel is. Een gewone varkensstal zou de hel zijn. Zo zwart-wit is het helemaal niet. Het probleem is dat de hele discussie door een kleine groep radicalen helemaal doodgeschreeuwd wordt en dat is jammer.'

'Trots op mijn werk'

Arjan Luiten is varkenshouder in Barlo bij Aalten. Samen met zijn vrouw, dochter en schoonzoon runt hij een varkensbedrijf in de Achterhoek en in Duitsland. 'Wij krijgen de kritiek normaal op ons bordje. Ik ben blij dat dat de veeartsen nu ook een eerlijk verhaal vertellen', vertelt hij terwijl hij zijn voeten op een grote gele bal heeft staan en de jonge biggen met de boer willen spelen. 'Ik ben trots op mijn werk en ik weet zeker dat we een gezonde sector zijn.'

Foto: Omroep Gelderland

Kunnen hiermee in de toekomst misverstanden voorkomen worden? 'Nu heb ik misschien maar drie personen bereikt, als we hiermee doorgaan dan worden dat er misschien dertigduizend. En dan hebben we wel iets bereikt.' Van Sprang vindt verschillende meningen niet erg. 'We kunnen het niet allemaal met elkaar eens zijn. Dat hoeft ook niet. Maar we moet wel een eerlijk verhaal vertellen'.

'Werken met dieren is uitdagend'

Van Sprang is niet voor niets varkensdierenarts geworden. 'Sommige mensen zeggen wel eens: je maakt nooit een dier beter, ziet ze alleen in hokjes en uiteindelijk maak je dieren dood.'

Toch is hij trots op zijn vak: 'Ik denk dat ik een nuttige bijdrage kan leveren aan de gezondheid van varkens. De dieren zijn interessant en uitdagend. En ik kan boeren begeleiden. Soms zien ze dingen niet meer omdat ze altijd met de dieren bezig zijn.'

Maar iedereen overtuigen lukt toch niet, weet Van Sprang. 'Dat zij zo.'