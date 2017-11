Ontsnapte stier valt omstanders aan

DUIVEN - Een loslopende stier heeft woensdagochtend omstanders aangevallen op het industrieterrein in Duiven. Volgens de politie zijn daarbij geen gewonden gevallen.

De politie ging na de melding met meerdere eenheden ter plaatse omdat werd gevreesd dat het dier de snelweg op zou gaan. 'Als dat zou gebeuren, zouden de gevolgen niet te overzien zijn', schrijft de politie Duiven op Facebook. Volgens haar was de stier volledig door het dolle heen.

Met hulp van omstanders slaagde de politie er uiteindelijk in om de dolle stier te vangen door hem in te sluiten met dienstwagens. Een dierenarts kwam daarop ter plaatse om hem te verdoven. Het beest heeft niets overgehouden aan zijn avontuur. Waar de stier was ontsnapt, is niet bekend.

Zie ook: Vermiste jonge koeien weer terecht