Baasjes houden agressieve hond verborgen

NUNSPEET - Hond Luna uit Nunspeet viel ruim een jaar geleden een buurvrouw aan en beet een andere hond dood. Ze werd in beslag genomen, maar mocht in maart terug naar haar baasjes. Eerder deze maand besloot de rechtbank dat Luna weer in beslag mag worden genomen, maar de hond is tot op heden spoorloos.

Op 11 december staat een rechtszaak gepland voor deze zaak, maar op 9 november besloot de rechter al dat Luna weer in beslag mocht worden genomen. Daarna zijn een aantal afspraken gemaakt om de hond op te halen, maar deze zijn niet nagekomen door de eigenaren.

Dwangsom

Er is inmiddels al meerdere keren iemand met een brief van de burgemeester langs het huis gegaan, maar de deur bleef gesloten. De burgemeester heeft nu een dwangsom opgelegd, die per dag hoger wordt.

Volgens gemeentewoordvoerder Wob Meijering wordt de komende tijd nog een aantal keer geprobeerd de eigenaren van hond Luna te bereiken. 'Ik vind het wel belangrijk om aan te geven dat er nu geen sprake is van een gevaarlijke situatie', voegt hij daaraan toe.

De Tibetaanse Mastiff woont op het moment niet meer thuis. Waar de hond wel is, is dus niet bekend. Luna is niet de enige die door deze situatie een tijd het huis heeft verlaten. Volgens buurtbewoners heeft de eigenaresse enige tijd op een camping gewoond met de hond. Sinds maandag zou ze weer thuis zijn, maar zonder Luna. Die is ergens anders opgevangen.

133 handtekeningen

Buurtbewoners zijn opgelucht dat er nu toch weer beslag wordt gelegd op de hond. Een van hen geeft aan dat het erg leeft in de buurt. 'We hebben een mailgroep waarin we alles bijhouden wat er gebeurt', kan hij vertellen. En dat de buurt niet wil dat Luna terugkeert, blijkt wel uit de 133 handtekeningen die begin april zijn aangeboden bij de burgemeester.

Een buurtbewoonster geeft aan dat er meerdere keren per dag politie aan de deur staat bij de eigenaren. 'We maken er wel eens grapjes over dat er voorlopig niet wordt ingebroken in de buurt, met al die politie', vertelt ze. 'Maar ik vind het echt heel erg. Ook dat niemand weet waar de hond nu is, want weten die mensen wel hoe gevaarlijk zij is?'

