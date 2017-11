Verdachte zware mishandeling dominee ligt in ziekenhuis

Agenten die op de melding van de mishandeling van de dominee afkwamen, troffen de man aan. Hij had dringend medische hulp nodig en is naar het ziekenhuis gebracht, maar nog niet aangehouden.

In Rhenoy is geschokt gereageerd op de zware mishandeling. Tekst gaat verder onder de video.

Verdachte kan niet worden verhoord

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de zware mishandeling van de dominee. Vanwege zijn gezondheid kan hij nog niet worden verhoord. De politie laat weten dat het niet om klachten van psychische aard gaat en dat de man niet gewond is geraakt. Wat er wel met hem aan de hand is, mag ze om privacyredenen niet vertellen.

De dominee van de kerk in Rhenoy ligt zwaargewond in het ziekenhuis nadat ze in de kerk aan de Dorpsstraat werd mishandeld. De politie zegt in het belang van het onderzoek geen mededelingen te kunnen doen over wat zich daar heeft voorgedaan.

Stilstaan bij mishandeling tijdens kerkdienst

De Protestantse gemeente staat zondag tijdens een kerkdienst in Rhenoy stil bij de zware mishandeling van hun dominee. De kerkdienst wordt geleid door een dominee van een andere gemeente.

