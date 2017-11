Ongeluk met vrachtwagen en auto's op A1

BARNEVELD - Op de A1 richting Apeldoorn is woensdagmiddag bij Barneveld een ongeluk gebeurd waarbij een vrachtwagen en twee personenauto's betrokken waren.

Vanwege het ongeval was tussen Hoevelaken en Barneveld de rechterrijstrook afgesloten. Dat leidde tot een lange file. Op het hoogtepunt stond tussen Amersfoort-Noord en Barneveld ruim 10 kilometer.

Voor zover bekend was de weg rond 15.45 uur weer vrij. Of bij het ongeluk gewonden zijn gevallen, is niet bekend.