Housheer en Knippenborg hopen op deelname WK handbal

ULFT - Handbalsters Dione Housheer uit Ulft en Lynn Knippenborg uit Zieuwent hopen bij de definitieve selectie van Nederland voor het WK in Duitsland aan te sluiten. De Achterhoekse dames moeten zich deze week in de kijker spelen tijdens een speciale trainingsstage.

Bondscoach Helle Thomsen zal nog twee speelsters aan de definitieve selectie voor het WK toevoegen. Daarmee komt het totaal op zestien speelsters, met onder anderen Estavana Polman uit Arnhem. Housheer en Knippenborg zijn samen met zeven andere speelsters nog in de race voor de laatste twee plaatsen. De Oranjedames spelen donderdagavond in Eindhoven tegen Italië hun laatste wedstrijd ter voorbereiding op het WK.



Housheer kwam in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland in actie, maar wacht nog op haar officiële debuut. Wel ging de 18-jarige Ulftse mee op trainingskamp. Knippenborg ging in het verleden mee naar Zweden om deel te nemen aan het EK.

Het WK start voor Nederland op zaterdag 2 december met een wedstrijd tegen Zuid-Korea. Vervolgens komen de Oranjedames nog uit tegen China, Kameroen, Servië en thuisland Duitsland. Alle wedstrijden worden gespeeld in Leipzig.