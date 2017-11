Vitesse aangekomen in Rome

ROMA - Vitesse is woensdagmiddag na een halve dag aangekomen in Rome. Al vroeg stond de selectie klaar op Papendal om de reis naar de Italiaanse stad te maken. Morgen spelen de Arnhemmers daar de 5e Europese wedstrijd, nu tegen Lazio Roma.

De selectie meldde zich vanmorgen om 08.00 uur op Papendal. Daar waren ook de genodigden en de pers. Vanuit daar werd de reis voortgezet naar Weeze, waar het vliegtuig stond te wachten naar Rome.





Sommige spelers doodden de tijd door een kaartspelletje.

Anderen, waaronder Tim Matavz, Fankaty Dabo en Thulani Serero zorgden ervoor dat er een soort verstoppertje werd gespeeld. De drie spelers hadden zich tussen de genodigden gemeld in de bus naar het vliegtuig, terwijl de selectie nog in de terminal was.

Na de vliegreis zette de selectie koers naar het hotel, wel met een reis dwars door het oude, prachtige, centrum van Rome. Vanavond wacht de persconferentie. Morgen is de wedstrijd om 19.00 uur.