Bonnenregen bij grote verkeerscontrole

NIJMEGEN - Bij een grote verkeerscontrole in het centrum van Nijmegen zijn dinsdagavond 66 bestuurders op de bon geslingerd.

De controle werd gehouden op het Kelfkensbos voor Museum Het Valkhof. Agenten van het team Nijmegen Noord kregen daarbij steun van het Verkeershandhavingsteam uit Ewijk.

Aanhoudingen

Een van de bestuurders is aangehouden omdat er illegaal vuurwerk in zijn auto lag en een ander vanwege openstaande boetes. Er is ook een bestuurder betrapt die te veel alcohol had gedronken.

Negen brom/snorfietsen kregen een zogeheten WOK-melding. Dat is een afkorting voor Wacht Op Keuren-status. De politie legt dan namens het RDW een rijverbod op. Je mag pas weer de weg op als je je tweewieler hebt laten keuren.