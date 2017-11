Tbs en vier jaar cel voor 'studentengluurder'

NIJMEGEN - Een 41-jarige Nijmegenaar, die ook wel bekend staat als 'studentengluurder', is in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij heeft zich volgens het gerechtshof van november 2012 tot eind 2014 schuldig gemaakt aan drie aanrandingen, een poging tot aanranding, verleiding en afpersing.

De man volgde jonge vrouwen die ’s nachts na het uitgaan naar huis fietsten en dwong hen tot onzedelijke handelingen. Ook deed hij zich voor als onderzoeker en en liet zo vrouwen seksuele handelingen verrichten.

Psychische stoornis

De rechtbank veroordeelde Kas van R. eerder tot 6 jaar celstraf. Het Openbaar Ministerie kon toen geen tbs eisen, omdat de verdachte weigerde mee te werken aan een psychologisch onderzoek. Het gerechtshof heeft op basis van een oude rapportage uit 2011 geconcludeerd dat de Nijmegenaar een psychische stoornis heeft.

'De man heeft in 2013, 2015 en 2017 psychologisch onderzoek geweigerd. Maar er zijn wel oude rapportages uit 2011 en de man is ook behandeld in 2012. Bij een eerdere veroordeling is gebleken dat de verdachte grensoverschrijdend gedrag vertoont richting vrouwen, geen controle heeft over zichzelf en niet inziet dat hij iets doet dat verkeerd is. Daaruit leidt het hof af dat de verdachte nog steeds een psychische stoornis heeft', aldus persraadsheer Martijn van Wees van het gerechtshof. Het hof vindt dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is.

Eerder boetes voor gluren

De verdachte kreeg sinds 2008 meerdere boetes voor het begluren van tientallen studentes. Ook werd de Nijmegenaar veroordeeld voor eerdere aanrandingen.

