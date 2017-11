Vermiste Wesley (20) geeft teken van leven

GROESBEEK - De politie heeft afgelopen week telefonisch contact gehad met de 20-jarige Wesley Krijnen. De autistische man uit Groesbeek wordt sinds 12 november vermist.

Wesley is weggelopen uit de zorginstelling Pluryn in Groesbeek, volgens de politie verblijft hij mogelijk in Maastricht. 'We maken ons zorgen om hem', zegt een woordvoerder van de politie. Daarom blijft hij ook op de vermist-pagina staan.

Wesley is 1.73 meter lang, heeft kort donkerblond haar en bruine ogen.

