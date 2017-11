Wa mok nou? Nimweegs Dictee stopt ermee

NIJMEGEN - Het Nimweegs Dictee wordt vrijdag voor het laatst georganiseerd door de Nijmeegse Lions Club. Nijmegenaar Jan Roelofs was 19 jaar lang de drijvende kracht achter het dictee. Hij was woensdag te gast bij Radio Gelderland.

Het dictee is een initiatief van de Lions Club, een organisatie die op kleine schaal geld inzamelt om het welzijn van mensen te bevorderen. 'De eerste editie van het dictee in 1997 was zo'n groot feestje dat we dachten: dat moeten we vaker doen', vertelt Roelofs.

Luister hier het eerste gedeelte van het gesprek met Jan Roelofs op Radio Gelderland terug (tekst gaat verder onder audio):

Zo gezegd, zo gedaan. Sindsdien wordt er één keer per jaar Nimweegs gepraat tijdens het dictee in de raadszaal op het stadhuis in Nijmegen - waar het dictee sinds jaar en dag wordt georganiseerd. Deelnemers betalen voor een kaartje en die opbrengst gaat naar een goed doel.

'Eigenlijk is het helemaal geen dictee meer', verklapt Roelofs. 'Het is een vertaaloefening in de vorm van een meerkeuzetest. En we hebben elektronische stemkasjes zodat de winnaar snel bekend kan worden gemaakt'

'Stoppen op hoogtepunt'

Het dictee van de Lions Club stopt omdat Roelofs zijn gezondheid achteruit gaat. 'Daarnaast vinden we het een goed idee om op ons hoogtepunt te stoppen', zegt hij.

Luister hier het tweede gedeelte van het gesprek met Jan Roelofs op Radio Gelderland terug (tekst gaat verder onder audio):

Van Nimwegen naar Nimma

Van de ongeveer tweehonderd deelnemers van het dictee zijn er maar ongeveer tien tot twaalf mensen die nog echt Nimweegs spreken. 'In Nijmegen hebben we ons aangepast aan de algemene standaard. Het is anders dan bijvoorbeeld in Twente, waar veel mensen nog wel het Twentse dialect spreken', zegt Roelofs die ook ambassadeur van het Nimweegs Dialect is.

Luister hier het derde gedeelte van het gesprek met Jan Roelofs op Radio Gelderland terug (tekst gaat verder onder audio):

Toch ziet hij dat jongeren wel weer enthousiaster worden, weliswaar in een andere vorm. 'Taal verandert. Zo zegt de jonge generatie Nijmegenaren geen 'Nimwegen' meer, maar 'Nimma'. Dat vind ik prachtig.'

Lef ofer trappe?

Roelofs geeft na de radio-uitzending nog een aantal voorbeelden van woorden die eerder in het Nimweegs Dictee zaten:

Lef ofer trappe = ergens over opscheppen

Stiep = fietsenstandaard

Afgeloaje = dronken

Siengele = wildplassen

Bruunwerkers = hielenlikkers

De laatste editie van het Nimweegs Dictee is op vrijdag 24 november om 19.30 uur. Deelname kost 15 euro. De opbrengst gaat dit jaar naar het Nijmeegse muZIEum, een museum over blinden. Meer informatie over het Nimweegs Dictee vind je hier.