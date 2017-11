Liander gaat toch schade stroomstoring door Apache vergoeden

ZOELMOND - Netbeheerder Liander keert toch een schadevergoeding uit voor de grote stroomstoring in de omgeving van Culemborg en Zoelmond maandagavond en -nacht 13 november.

Liander wilde eerst uitzoeken of er sprake is van een 'extreme situatie'. In dat geval hoeft er geen compensatie te worden uitgekeerd. Nu laat de netbeheerder op de site weten dat er toch wordt uitgekeerd.

Als u vier uur of langer zonder heeft gezeten is de vergoeding 35 euro. Voor elke vier uur daarna is nog eens twintig euro beschikbaar. Het geld moet volgens Liander binnen tien weken op de rekening staan.

In totaal gaat het om 24.000 huishoudens, omgerekend zo'n 840.000 euro. Liander gaat die kosten, net als schadeclaims en de schade aan de mast proberen te verhalen op Defensie.