'Een gerichte aanslag'; pony in knieën geschoten

AALTEN - Ton Eekhof uit IJzerlo is duidelijk geëmotioneerd. Zijn pony Diet is afgelopen week met hagel beschoten. 'Een gerichte aanslag', zegt hij woensdag vol overtuiging.

'Het moet 's nachts gebeurd zijn', denkt Eekhof. De pony liep toen gewoon in de wei.

'Het is gedaan door een getraind jager. Dat is duidelijk te zien. De pony is in de knieën geschoten, aan de voorkant en aan de achterkant. Dat doe je niet als je een leek bent', stelt Eekhof. 'De meeste korrels zijn in de gewrichten ingeslagen.'

Hij tast in het duister wie het gedaan kan hebben. 'Ik heb al mijn rekeningen betaald, dus daar kan het niet aan liggen.'

Met pony Diet gaat het naar omstandigheden goed. 'Ze staat nog wel te bibberen op haar poten. We gaan haar redden', stelt Eekhof.

Hij heeft maandag aangifte gedaan. Het wordt door de Dierenpolitie onderzocht.