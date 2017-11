Ronald Haverkamp opnieuw lijsttrekker VVD Rheden

DENVER - Wethouder Ronald Haverkamp is opnieuw gekozen als lijsttrekker voor de VVD Rheden voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Dat werd bekend na de algemene ledenvergadering van de VVD.

‘Ik ben erg gemotiveerd om als lijsttrekker van de VVD de komende Gemeenteraadsverkiezingen te leiden. Door mijn brede netwerk ben ik goed in staat de boodschap van de VVD uit te dragen. Daarnaast ben ik trots op de mooie kandidatenlijst die wij hebben kunnen samenstellen. Samen gaan we met vertrouwen de komende verkiezingen tegemoet’, aldus Haverkamp.

Naast een aantal vertrouwde namen staan er ook nieuwe namen op de lijst. Volgens de VVD is het een goede mix van ervaring en vernieuwing. Daarnaast is er rekening gehouden met de verdeling over de zeven dorpen.

De lijst ziet er als volgt uit:

1. Ronald Haverkamp uit Velp

2. Yola Hopmans uit De Steeg

3. Jaap Uithof uit Velp

4. Sjir Hanssen uit Ellecom

5. Martinique Visser uit Velp

6. Rob Koekkoek uit De steeg

7. Harry Brouwer uit Dieren

8. Alex Hesse uit Dieren

9. Bram Wieringa uit Velp

10. Jan Willem Bosveld uit Velp

11. Rieny Robben uit Velp

12. Benno Liefstingh uit Laag-Soeren

13. Jaap Boehmer uit Velp

14. Ap Lammers uit Velp

15. Willem van Katwijk uit Velp

16. Geertje van der Burg uit Velp