Kerk wordt omgetoverd tot wooncomplex

GENDT - Wie de beeldbepalende kerken wil redden van de sloophamer moet creatief zijn. Omdat steeds minder mensen naar de kerk gaan, komen steeds meer godshuizen leeg te staan. Voor de Martinuskerk in Gendt ligt een plan om hem in tweeën te knippen.

Al sinds 2008 praten de gemeente Lingewaard en parochie De Levensbron over plannen om ervoor te zorgen dat het markante kerkgebouw niet uit het straatbeeld van Gendt verdwijnt.

Woonwijkje

Maar inmiddels ligt er een concreet idee en in mei van dit jaar ondertekenden parochie De Levensbron en Hendriks Bouw en Ontwikkeling uit Oss de koopovereenkomst voor de herbestemming. Projectontwikkelaar Hendriks wil in samenwerking met de gemeente een woonwijkje van de kerk en omliggende grond maken.

Het middenschip van de kerk wordt daarvoor gesloopt om plaats te maken voor 22 koopappartementen. De beeldbepalende voorkant en het priesterkoor blijven zo behouden. Dat geldt ook voor een kapelletje op het terrein van de kerk. In het priesterkoor moet ruimte komen voor nog eens twee woningen of vier appartementen.

'Zeer kansrijk'

Op de geruimde begraafplaats moeten 12 woningen verrijzen. Het geld is nog wel een probleem. Er is een tekort van 775.000 euro. De gemeente is bereid 300.000 euro op tafel te leggen en hoopt dat de provincie met 475.000 euro over de brug wil komen.

Volgens de gemeente blijkt uit contacten met ambtenaren van de provincie dat die subsidieaanvraag 'zeer kansrijk' is. Naar verwachting besluiten Provinciale Staten in december 2017 over deze subsidieaanvraag en zou dan in het voorjaar van 2019 begonnen kunnen worden met bouw.

