Verduisterde miljoenen blijven zoek in Turkije

DUIVEN - Nog steeds heeft de Nederlandse staat geen zicht op de ruim 19,5 miljoen euro aan belastinggeld die twee biljartvrienden uit Duiven in 2014 achterover drukten en doorsluisden naar een Turkse bankrekening. Al ruim drie jaar wordt geprobeerd het geld terug te krijgen, maar de samenwerking met de Turkse autoriteiten verloopt moeizaam, zo wordt duidelijk tijdens een regiezitting tegen de twee mannen uit Duiven.

Belastingambtenaar Egon D. (54) uit Duiven denkt in 2014 een manier te hebben gevonden om ongezien bedragen tot 20 miljoen euro van de Belastingdienst te verdonkeremanen. Hij schrijft dagelijks grote bedragen over en het vertrouwen bij de Belastingdienst in hem is groot, omdat hij daar al 30 jaar werkt. Samen met zijn biljartvriend Sakis O., eigenaar van een Grieks restaurant in Duiven en een hotel in Arnhem, beraamt hij een plan. Het geld wordt in hoog tempo overgeschreven naar een rekening van de Turkse zwager van Sakis.

Maar de Turkse zwager zou er met het geld vandoor zijn gegaan. De Belastingdienst, die over de fraude is getipt, laat in allerijl beslag leggen op de rekening van de Turk, maar die heeft dan al 1,3 miljoen in contanten opgenomen. En daarbij laat de zwager het niet. Hij vecht de beslaglegging aan, waardoor de bankrekeningen werden bevroren. Daardoor kan ook de Nederlandse staat niet bij het geld, een situatie die nu al meer dan 3 jaar duurt.

Stroeve samenwerking

Er worden tal van rechtshulpverzoeken ingediend bij de Turkse autoriteiten, maar de samenwerking verloopt stroef. Daardoor loopt de strafzaak tegen de twee mannen uit Duiven ook veel vertraging op. Zo moeten er nog drie personen worden gehoord in Turkije, maar de advocaten willen daarbij aanwezig zijn.

Een van hen is de schoonzus van Sakis, die in Turkije woont. Tijdens de regiezitting vandaag doet de officier van justitie een opmerkelijk verzoek aan de advocaat van de vrouw. Hij vraagt of die er voor kan zorgen dat ze toch met een verklaring komt, mocht het via de officiële weg niet lukken. 'Het is een groot gemis dat haar verhaal in dit dossier ontbreekt.'

De rechtbank wil nog tot mei wachten of de getuigen in Turkije kunnen worden gehoord. Als dit dan nog niet is gebeurd, gaat de zaak zonder deze verklaringen verder. Voor de zekerheid zijn alvast twee dagen in de agenda vrijgemaakt.