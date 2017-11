Deel dit artikel:











Scootmobiel aangereden, auto rijdt door

EPE - In Epe is woensdagmorgen een auto tegen een scootmobiel aangereden. De bestuurder van de scootmobiel raakte daarbij gewond, maar de auto is doorgereden.

Daarom is de politie op zoek naar de auto, het zou gaan om zwarte Volkswagen. Het kenteken is onbekend. Mogelijk heeft de auto schade. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl