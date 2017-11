Model Loiza Lamers: geen blijvende schade na herseninfarct

DRIEL - Model Loiza Lamers uit Driel houdt geen blijvende schade over aan het herseninfarct dat ze maandag kreeg. Dat laat haar management woensdag weten na een reeks testen.

Dat komt volgens het management door adequaat handelen van de artsen. Inmiddels is ze weer thuis. Wel heeft ze nog wel iets krachtverlies, aan haar rechterarm en -been en is ze vermoeid. Er is geen sprake geweest van verlamming.

Bloedprop

Het transgendermodel raakte maandag plotseling bewusteloos waarna ze met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar bleek dat er een bloedprop in haar hersenen zat.

Lieve berichtjes

Loiza wil iedereen bedanken voor alle lieve berichtjes en steun, stelt haar management. Het geeft haar kracht om te zien dat iedereen met haar meeleeft.

De Drielse won in 2015 het programma Holland's Next Top Model, als eerste transgendermodel ooit.

