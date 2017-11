Lassana Faye: we gaan met Vitesse naar Lazio om te winnen

ARNHEM - Lassana Faye maakt donderdag zijn basisdebuut in een Europese wedstrijd. 'Natuurlijk geloof ik nog in de volgende ronde.'

Faye maakt zoals altijd een rustige en zelfverzekerde indruk. Nu hij gaat spelen in het imposante Olimpico stadion in Rome is dat niet anders bij de Rotterdammer. 'We zitten misschien in een mindere fase met Vitesse, maar we hebben al vaak laten zien dat deze selectie genoeg mentale weerbaarheid heeft. Tegen Ajax konden we dat, tegen Heerenveen en we gaan het nu ook weer tegen Lazio laten zien. Wat wij thuis tegen ze konden, kunnen wij uit ook. Alleen moeten we het nu langer volhouden.'

Door de schorsing van Alexander Büttner speelt Faye vanaf de aftrap. Hij viel al in tijdens andere Europese duels tegen Nice en Zulte Waregem. 'Voor mij is dat dezelfde focus. Of ik nu vanaf het begin speel of inval. Maakt mij niet uit. Ik ga op tijd naar bed en eet de juiste dingen. Dat is mijn focus. Hoe laat? Voor mij is dat voor 22.00 uur. Wat ik het liefst eet voor een wedstrijd? Kaapverdiaans van mijn moeder.'

Faye heeft respect voor de Italiaanse tegenstander die nog geen punt liet liggen. Maar een studie van bijvoorbeeld de rechtsbuiten van Lazio maakt hij niet. 'Ik maak me geen zorgen daarover. Laat ze zich maar zorgen maken over mij. Ja, ik ben wie ik ben en zeg wat ik op mijn hart heb.' De 20-jarige Rotterdammer gelooft er nog altijd in. 'Natuurlijk, anders hoeven we niet te gaan. Ik heb genoeg hoop dat we nog door kunnen gaan.'