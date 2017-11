Vermiste jonge koeien weer terecht

GIESBEEK - De drie pinken die dinsdagavond waren losgebroken, zijn weer gevonden. Ze zijn overgebracht naar de boer. Er werd door de politie, brandweer en de boer zelf gezocht naar de jonge koeien.

Eén van de pinken kon door de boer zelf worden gevangen. Een andere heeft volgens de brandweer van Giesbeek een 'flinke ronde' gemaakt en is uiteindelijk verdoofd door de dierenarts. Het dier is vervolgens in een trailer geladen. Een flinke klus volgens de brandweer. 'Het waren grote jongens van meer dan 1.80 meter, dus als die op je af komen...'

In eerste instantie is de boer samen met de brandweer gaan zoeken, maar toen de derde koe niet gevonden kon worden is de politie van Zevenaar ook ingezet om eventueel gevaarlijke situaties te voorkomen. Mede door de inzet van een helikopter is toen ook die koe gevonden, die ergens rustig in een weiland stond 'na een spannend avontuur door diverse weilanden en een paar grote sloten'.

