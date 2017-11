Nog geen aanhouding na zware mishandeling dominee

RHENOY - De politie heeft nog niemand aangehouden voor de mishandeling van de dominee in Rhenoy, gemeente Geldermalsen. De vrouwelijke dominee werd dinsdag zwaar toegetakeld.

Ze zou in de kerk een afspraak hebben gehad met een pianostemmer, maar omdat die afspraak lang duurde, ging de huisgenote van de dominee kijken. En zij vond haar in een plas bloed, vertelde een verslaggever dinsdag.

De dominee (64) is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is bezig met een groot onderzoek. Over de rol van de pianostemmer is nog veel onduidelijk. De politie wil daar geen uitspraken over doen.