Abena ontbreekt bij De Graafschap tegen FC Eindhoven

DOETINCHEM - Na de onverdiende nederlaag tegen NEC moet De Graafschap zich weer oprichten tegen FC Eindhoven.

De Graafschap slaagde er vrijdag op een volle Vijverberg niet in om aan te sluiten bij de bovenste ploegen in de Jupiler League. Koploper NEC profiteerde maximaal uit een aantal standaardsituaties en won op De Vijverberg met 3-1.

Bij de vroege 0-1 van Groeneveld viel rechtsback Myenty Abena al uit met een op het oog ernstige blessure. Toen de fysiek sterke verdediger er met een brancard af moest, werd gevreesd voor een gebroken onderbeen, maar dat bleek gelukkig niet het geval. Bart Straalman uit Winterswijk lijkt (opnieuw) zijn logische vervanger. 'Toch haalt hij vrijdag niet', weet trainer Henk de Jong te melden. 'Het ziet er nog niet goed uit met het bot.'

Ook Andrew Driver viel uit tegen NEC, hoewel dat pas in de slotfase gebeurde. De linksback speelde nog geruime tijd door met hamstringklachten. 'Ik voel me goed en heb uitstekend kunnen trainen', liet de linksback dinsdag lachend weten na de training in Westendorp. De Jong bevestigt dat de Engelsman tegen FC Eindhoven weer van de partij is. 'Die gaat gewoon spelen.'

De Graafschap staat na de nederlaag tegen NEC zesde en heeft drie punten meer dan FC Eindhoven.