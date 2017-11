Radboud: Opwarming aarde zorgt voor meer methaanbubbels

De ontdekkingen van de onderzoekers verschijnen in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications. 'Er is nog niet eerder zo'n sterke relatie tussen temperatuur en de uitstoot van methaanbubbels aangetoond, ook niet op zo'n grote schaal', vertelt bioloog Sarian Kosten van de Radboud Universiteit over de ontdekking.

Methaanbubbels zijn bellen gas die zich in de bodem van wateroppervlakten ontwikkelen, naar boven borrelen en via het wateroppervlak in de atmosfeer terecht komen.

Door de stijging van de methaanbubbels lijkt de natuur bij te dragen aan de verhoogde temperatuur. Methaan is een sterker broeikasgas dan koolstofdioxide (CO2). 'Bij iedere ton broeikasgas die we uitstoten, doet de natuur er nog een schepje bovenop. Gelukkig werkt het ook anders, als we minder broeikasgas uitstoten en de temperatuur daalt krijgen we er een bonus bij van de natuur', legt Kosten uit.