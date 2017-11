Helikopter zoekt naar jonge koeien

GIESBEEK - De brandweer in Giesbeek probeerde dinsdagavond een stel losgebroken pinken te vinden, maar dat viel door de duisternis niet mee.

Op Facebook meldt de brandweer dat ze een dier heeft kunnen vangen en teruggebracht naar de boer.

De eigenaar wist andere pinken, een andere naam voor eenjarig rundvee, zelf te vangen en in een trailer te krijgen. Maar doordat er onduidelijkheid was over het aantal ontsnapte dieren, droeg de brandweer de zaak over aan de politie in Zevenaar.

Met een helikopter, die volgens de brandweer toevallig in de buurt was, is de omgeving afgezocht. Ontsnapte koeien werden niet meer gevonden.