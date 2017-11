Fietsers gewond door aanrijdingen met auto's

LOENEN - Twee fietsers zijn dinsdagmiddag gewond geraakt door aanrijdingen met auto's. Dit gebeurde in Loenen en Eerbeek.

In Loenen raakte een fietser gewond aan een been toen hij door een auto werd geraakt. Dit gebeurde op het Kanaal Zuid.

De bestuurder van de auto zou zijn doorgereden. Een passerende brandweerman verleende het slachtoffer eerste hulp. Daarna ging de fietser in een ambulance naar het ziekenhuis.

In Eerbeek raakte een vrouw gewond op de Brummenseweg, mogelijk doordat een automobilist haar over het hoofd had gezien. Ook hier verleende een passant eerste hulp. Ook dit slachtoffer ging in een ambulance naar het ziekenhuis. Wat haar verwondingen zijn, is onduidelijk.