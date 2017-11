VELP - Op de Waterstraat in Velp is dinsdagavond de glazen wand van een bushokje vernield.

Een buurtbewoner zag de vernieling gebeuren en waarschuwde de politie. Die was er snel, maar toen was de vogel al gevlogen. Een zoekactie naar de dader in de omgeving leverde niets op.

Eind vorige week moest een bushokje op de Zutphensestraatweg in Velp het ontgelden.