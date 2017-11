Trein met ketchup, koffie en andere Gelderse spullen aangekomen in China

ARNHEM - Koffiebonen van Peeze uit Arnhem, sportvoeding van Mojo Nutrition uit Apeldoorn en ketchup van Heinz uit Elst: een trein vol Gelderse goederen kwam vandaag in Wuhan in China aan. Gelders gedeputeerde Michiel Scheffer en de Arnhemse wethouder Ron König waren erbij om de trein te ontvangen.

De trein is over de Nieuwe Zijderoute van Europa naar China gereden. De aankomst van de trein is een onderdeel van de Gelderse handelsmissie naar Wuhan, georganiseerd door ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Die werkt nauw samen met Wuhan Asia Europe Logistics (WAE).

De bedoeling is dat er volgend jaar 1500 Gelderse producten in de schappen van Chinese supermarkten liggen. Wuhan Asia Europe Logistics ondertekent daarom woensdag een overeenkomst met een aantal logistieke bedrijven in Gelderland om export over het spoor te bevorderen.

'We kijken nog te veel naar het westen'

Er rijden nu zo'n 6000 treinen over de Nieuwe Zijderoute naar China, maar het zijn vooral Chinese producten die over de zijderoute worden getransporteerd. Slechts 1 op de 5 treinen rijdt vol weer terug naar Azië. Te weinig, vindt gedeputeerde Scheffer: 'We kijken nog te veel naar het westen, terwijl de groei uit het oosten komt.'

Aan de handelsmissie doen deze week 17 Gelderse bedrijven mee, waaronder Peeze, Lensing Food en HSF Logistics. De Provincie Gelderland heeft al 16 jaar een relatie met de provincie Hubei met Wuhan als hoofdstad. Arnhem is een zustergemeente van Wuhan.