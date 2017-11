Deel dit artikel:











Slecht asfalt in Lichtenvoorde: brug opnieuw op slot

LICHTENVOORDE - In oktober zijn de opritten van de Vlinderbrug over de N18 in Lichtenvoorde van asfalt voorzien. Maar nu blijkt dat de kwaliteit van het asfalt niet aan de eisen voldoet. Het asfalt moet daarom grotendeels worden vervangen.

Geschreven door Mediapartner Gelre FM

Deze werkzaamheden vinden plaats van maandag 20 tot en met dinsdag 28 november. In die periode is de brug voor fietsers en voetgangers afgesloten voor alle verkeer. Fietsers kunnen gebruik maken van het viaduct aan de Lievelderweg.