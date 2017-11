Restauratieschilder wil eindelijk eens de vakjuryprijs

Leo Scholten aan het werk in de Grote Kerk in Vianen

HUISSEN - Hij is al voor de vijfde keer genomineerd, maar nog nooit won hij de schildersvakprijs. Maar nu moet het dan toch gaan gebeuren. Donderdag 23 november hoort Leo Scholten uit Huissen of hij eindelijk die felbegeerde juryprijs uit het schildersvak wint.

Het is oorverdovend stil en behoorlijk kil in de Grote Kerk in Vianen waar Leo Scholten aan het werk is. Gewapend met een wattenstaafje gaat hij het oude verfwerk te lijf. 'Daarna wordt het hier en daar een klein retouche. Er zijn wat stukjes weg zoals je hier kunt zien. Dat gaat we dus retoucheren.'

'Hier komt iets meer bij kijken'

Tot 30 jaar geleden was Scholten huisschilder. Maar hij verlangde naar meer en van oude rotten leerde hij de verschillende restauratie-technieken. 'Huisschilder is ook een heel bijzonder vak. Maar hier komt natuurlijk wel iets bij kijken. Wat we ook veel doen is onderzoeken van tevoren en rapporten schrijven.'

'Vakjuryprijs is de prijs waar het om gaat'

In de loop der jaren heeft Scholten al heel wat projecten gedaan zoals de restauratie van jachthuis Sint Hubertus in Park de Hoge Veluwe. Dat project leverde hem de publieksprijs van de schildersvakvereniging op, maar ondanks vier eerdere nominaties won hij nog nooit de prijs van de vakjury. 'Ja, de vakjuryprijs vind ik eigenlijk wel de prijs waar het om gaat.'

Kerk was eigenlijk opgegeven

Maar nu moet 't dan toch gaan lukken zo denkt Scholten. Want met de restauratie van de Tilburgse Goirkekerk heeft hij een waar huzarenstukje afgeleverd als je bedenkt dat de kerk eigenlijk opgegeven was. 'Het stucwerk was grotendeels allemaal afgebikt. De engelen waren allemaal over gesmeerd, dus het was een hele bijzondere aanpak. En daarnaast zijn we nog muurschilderingen tegengekomen, die we weer vrij gelegd hebben. Alles bij elkaar was het natuurlijk een enorm groot werk.'

Als u zo aan het priegelen bent, snakt u dan nooit naar uw oude vak, lekker met een roller tekeer gaan? Scholten: 'Jawel, dat doe ik thuis altijd. Ach weet je wat het is; je komt uit het vak en uiteindelijk gaat het nooit weg.'