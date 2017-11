Belastingdienst ligt dwars: inzameling voor kippenboeren op losse schroeven

BARNEVELD - Er komt in Barneveld voorlopig geen inzamelingsactie voor pluimveehouders die slachtoffer zijn van de fipronilcrisis. Dat meldt de voorzitter van Stichting Kippenvel, Jaap van der Veer. Hij wijst met de beschuldigende vinger richting de Belastingdienst.

De stichting had toestemming nodig om belastingvrij geld in te zamelen voor de getroffen boeren, een zogeheten ANBI-status. 'Die krijgen we niet', zegt een zwaar teleurgestelde Van der Veer. 'De Belastingdienst staat op het standpunt dat het een particuliere inzameling is en dat betekent dat we als stichting 30 procent belasting moeten betalen vanaf een ingezameld bedrag van 2.195 euro en 40 procent vanaf 100.000 euro.'

Evenement afgeblazen

De bedoeling was dat een glazen huis met een glazen ei als collectebus in Barneveld zou komen om de actie luister bij te zetten. Voor zaterdag stond een evenement gepland, dat al meerdere keren was verplaatst. Dat gaat nu niet door, zegt Van der Veer.

Van der Veer kan er met zijn verstand niet bij. 'Als particulieren betalen we al belasting over elke euro en dan doet de Belastingdienst er bij een inzameling voor pluimveehouders, zij die de financiële steun zo erg nodig hebben, nog een schepje bovenop. Het is te gek voor woorden.'

'Ze blijven ons dwars zitten'

De afwijzing kreeg de stichtingsvoorzitter dinsdag rond 16.30 uur. Hij stelde de gedupeerde boeren meteen op de hoogte. Van een van hen kreeg hij snel een mailtje terug, vertelt Van der Veer. 'Hij mailde: ze grijpen alle mogelijkheden aan om ons dwars te zitten.'

Hoeveel geld al ingezameld was, wil de bakker uit Barneveld niet zeggen. 'Het waren toezeggingen. We hadden als stichting een rekening geopend, maar er stond nog niks op. Dat wilde onze penningmeester pas toestaan als we die ANBI-status hadden.'

Boeren nog lang in de sores

Wat nu? Van der Veer weet het niet. 'We moeten hier eens goed over nadenken. De getroffen boeren hebben van deze fipronilcrisis nog zeker tot in het voorjaar last. Dan kunnen ze pas echt opnieuw beginnen met legkippen in schone stallen.'

Wat de man achter Stichting Kippenvel minstens zo dwars zit, is het feit dat hij diverse pogingen deed om met iemand van de Belastingdienst te kunnen praten. 'Nee, niet gelukt.'

Een woordvoerder van de gemeente Barneveld betreurt dat de inzameling voorlopig niet doorgaat. 'Hopelijk komt alles goed', zegt hij. De gemeente kan weinig doen. 'We kunnen alleen faciliteren', zegt hij.

