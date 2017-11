Tumor is terug bij Lisanne Spaander: 'Ik zit er helemaal doorheen'

HARDERWIJK - Bij zangeres Lisanne Spaander uit Harderwijk is opnieuw botkanker ontdekt. Het is dezelfde tumor als drie jaar geleden: Ewing-sarcoom.

Dinsdag kreeg ze een telefoontje van de oncoloog met het slechte nieuws. 'Jullie begrijpen dat ik er helemaal doorheen zit', schrijft ze op haar weblog. 'Ik heb tijd nodig en trek me even terug met mijn familie en vrienden om alles te verwerken.'

Lisanne was begin deze maand al bang dat de tumor weer terug was nadat op een PET-scan actieve cellen te zien waren. 'Het is een verschrikkelijke domper', liet ze toen weten. Ze kreeg onder meer reacties van Marco Borsato en Jeroen van der Boom, vertelde ze op 3 november in de Week van Gelderland bij Omroep Gelderland.

Bekijk het interview (tekst gaat verder onder de video)

De zangeres schrijft nu dat ze binnenkort naar het ziekenhuis gaat voor een port-a-cath, een kastje in het lichaam waar de chemo doorheen loopt. 'Dan krijg ik chemobehandelingen waar mijn haar weer van gaat uitvallen en daarna gaan ze een stuk bot weghalen met een operatie. De chemo moet ik krijgen omdat van deze tumor bekend is dat de tumorcellen rondzweven door je lichaam. Als ik deze chemo niet krijg, krijg ik op andere plekken mogelijk een tumor.'

Op de pagina van Lisanne Spaander op Facebook leven fans massaal mee.

Vechtersbaas

In haar examenjaar 2014 kreeg Lisanne te horen dat ze botkanker had. Over die periode schreef ze het nummer Vechtersbaas. Lisanne mocht het anderhalf jaar geleden zingen tijdens een Symphonica in Rosso-concert van Marco Borsato.

